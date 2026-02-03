00:55  03 февраля
Известный украинский актер рассказал, сколько стоит украинское кино
На Полтавщине столкнулись легковушка и автобус: есть пострадавший
В Житомирской области несовершеннолетняя стреляла в собаку из винтовки
03 февраля 2026, 11:20

В Одессе с 4 февраля школы возвращаются к очной учебе

03 февраля 2026, 11:20
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Одессе школы возобновляют очное обучение с 4 февраля из-за улучшения погодных условий

Об этом сообщила директор Департамента образования Одесского горсовета Юлия Филлер, передает RegioNews.

"Постепенно морозы отступают. Сообщаем, что с 4 февраля 2026 года учебные заведения возобновляют работу в очном формате", – отметила она.

По словам чиновницы, в случае несоблюдения температурного режима в классах или укрытиях руководители заведений будут самостоятельно принимать решение о дальнейшей форме обучения.

Как известно, ранее в Одессе из-за значительного снижения температуры воздуха обучение в учебных заведениях временно перевели на дистанционную форму.

Напомним, синоптики Наталья Диденко предупреждала, что в Украину идут морозы до -28 градусов. Похолодание началось в конце января.

27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
