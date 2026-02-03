В Одессе с 4 февраля школы возвращаются к очной учебе
В Одессе школы возобновляют очное обучение с 4 февраля из-за улучшения погодных условий
Об этом сообщила директор Департамента образования Одесского горсовета Юлия Филлер, передает RegioNews.
"Постепенно морозы отступают. Сообщаем, что с 4 февраля 2026 года учебные заведения возобновляют работу в очном формате", – отметила она.
По словам чиновницы, в случае несоблюдения температурного режима в классах или укрытиях руководители заведений будут самостоятельно принимать решение о дальнейшей форме обучения.
Как известно, ранее в Одессе из-за значительного снижения температуры воздуха обучение в учебных заведениях временно перевели на дистанционную форму.
Напомним, синоптики Наталья Диденко предупреждала, что в Украину идут морозы до -28 градусов. Похолодание началось в конце января.