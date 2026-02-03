Фото: ГСЧС

Ночью 3 февраля российские военные ударили дроном по территории одного из прифронтовых населенных пунктов в Запорожской области

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Враг ударил по пожарно-спасательной части. В результате атаки повреждена кровля пожарного подразделения, выбиты двери и окна.

К счастью, никто из спасателей не пострадал. Личный состав находился в укрытии.

Напомним, в ночь на 3 февраля РФ нанесла комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных БпЛА.