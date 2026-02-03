В Одесі з 4 лютого школи повертаються до очного навчання
В Одесі школи відновлюють очне навчання з 4 лютого через покращення погодних умов
Про це повідомила директорка Департаменту освіти Одеської міськради Юлія Філлер, передає RegioNews.
"Поступово морози відступають. Повідомляємо, що з 4 лютого 2026 року заклади освіти відновлюють роботу в очному форматі", – зазначила вона.
За словами посадовиці, у разі недотримання температурного режиму в класах чи укриттях керівники закладів самостійно ухвалюватимуть рішення про подальшу форму навчання.
Як відомо, раніше в Одесі через значне зниження температури повітря навчання в закладах освіти тимчасово перевели на дистанційну форму.
Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко попереджала, що в Україну йдуть морози до -28 градусів. Похолодання розпочалось наприкінці січня.