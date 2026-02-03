00:55  03 февраля
Известный украинский актер рассказал, сколько стоит украинское кино
08:12  03 февраля
На Полтавщине столкнулись легковушка и автобус: есть пострадавший
09:30  03 февраля
В Житомирской области несовершеннолетняя стреляла в собаку из винтовки
03 февраля 2026, 11:11

Снимал избиения на видео: в Киевской области офицера ТЦК подозревают в издевательствах над военнообязанными

03 февраля 2026, 11:11
Фото: ДБР
Сотрудники ДБР задержали и сообщили о подозрении в превышении власти начальнику группы обеспечения мероприятий гражданско-военного сотрудничества одного из районных ТЦК и СП Киевской области

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, чиновник унижал военнообязанных, применял физическое насилие и фиксировал свои действия на видео.

Так, в августе 2025 года во время уточнения военно-учетных данных он нанес мужчине удары ногами, в том числе после падения пострадавшего на землю, нанеся ему телесные повреждения.

Кроме того, в сентябре 2025 года во время очередной проверки военно-учетных данных должностное лицо ТЦК и СП вновь применило физическую силу к еще одному мужчине, нанеся ему удар кулаком в плечо.

Действия чиновника носили системный характер и свидетельствуют о пренебрежении законом и базовыми принципами военной службы.

Правоохранителю поставлено в известность о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины – превышение власти в условиях военного положения, что причинило существенный вред.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Напомним, на Прикарпатье задержали работника ТЦК, который вместе с начальником издевался над военнообязанными. Суд взял офицера и его подчиненного под стражу без залога. Продолжается досудебное расследование.

ГБР Киевская область Избиение офицер ТЦК военнообязанные издевательство
РФ целенаправленно хочет оставить украинцев без тепла в самые сильные морозы – Минэнерго
03 февраля 2026, 12:21
Из-за сильных морозов Киево-Печерскую лавру временно закрыли для посетителей
03 февраля 2026, 11:57
Россияне ночью атаковали пожарную часть на Запорожье
03 февраля 2026, 11:48
В Киевской области возросло количество пострадавших в результате российской атаки
03 февраля 2026, 11:29
В Одессе с 4 февраля школы возвращаются к очной учебе
03 февраля 2026, 11:20
На Полтавщине женщина и двухлетний ребенок отравились угарным газом
03 февраля 2026, 10:57
В Киеве судили агента РФ, корректировавшего удары врага и называвшего себя православным
03 февраля 2026, 10:55
РФ ночью атаковала Украину 71 ракетой, в том числе 32 "Искандерами", и 450 БпЛА
03 февраля 2026, 10:40
В Киеве россияне повредили музей Второй мировой войны: специалисты оценивают ущерб
03 февраля 2026, 10:39
