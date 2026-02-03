Фото: ДБР

Сотрудники ДБР задержали и сообщили о подозрении в превышении власти начальнику группы обеспечения мероприятий гражданско-военного сотрудничества одного из районных ТЦК и СП Киевской области

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, чиновник унижал военнообязанных, применял физическое насилие и фиксировал свои действия на видео.

Так, в августе 2025 года во время уточнения военно-учетных данных он нанес мужчине удары ногами, в том числе после падения пострадавшего на землю, нанеся ему телесные повреждения.

Кроме того, в сентябре 2025 года во время очередной проверки военно-учетных данных должностное лицо ТЦК и СП вновь применило физическую силу к еще одному мужчине, нанеся ему удар кулаком в плечо.

Действия чиновника носили системный характер и свидетельствуют о пренебрежении законом и базовыми принципами военной службы.

Правоохранителю поставлено в известность о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины – превышение власти в условиях военного положения, что причинило существенный вред.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Напомним, на Прикарпатье задержали работника ТЦК, который вместе с начальником издевался над военнообязанными. Суд взял офицера и его подчиненного под стражу без залога. Продолжается досудебное расследование.