В Житомирской области несовершеннолетняя стреляла в собаку из винтовки

Фото: Нацполиция

Правоохранители в соцсети увидели видео, на котором девушка стреляет в собаку. Оказалось, что это несовершеннолетняя местная жительница

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Как выяснили полицейские, 16-летняя жительница Андрушевского общества находилась во дворе по месту жительства. Тогда она из пневматической винтовки стреляла в собаку. Вероятно, животное получило ранение. Девушка сняла это на мобильный телефон и опубликовала кадры в соцсетях.

"Полицейские начали досудебное расследование по ч. 4 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) УК Украины. Продолжается установление всех обстоятельств, правоохранители разыскивают собаку", - сообщили в полиции.

Правоохранители напомнили, что жестокое обращение с животными, совершенное с целью создания изображений, произведений, кино-, видео-, аудиопродукции, или сбыт или распространение такой продукции, пропагандирующих жестокое обращение с животными, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией животного.

Напомним, во Львовской области мужчина силой заливал собакам алкоголь и снимал это на видео. Мужчине грозит до трех лет заключения. Собак у владельца изъяли и передали зоозащитникам.