На Полтавщине женщина и двухлетний ребенок отравились угарным газом
Жительница Миргорода с маленьким ребенком оказались в реанимации из-за отравления угарным газом
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Происшествие случилось поздно вечером 1 февраля. В одном из домов Миргорода 24-летняя женщина с двухлетним ребенком отравились угарным газом. Их госпитализировали в реанимационное отделение.
В ходе осмотра дома правоохранители выяснили, что отравление, вероятно, произошло вследствие нарушения правил монтажа (строения) дымовых и вентиляционных каналов. Сейчас обстоятельства и причины происшествия устанавливают специалисты.
Напомним, ночью 23 января на Житомирщине в пожаре погибла женщина и двое маленьких детей. Еще одного двухлетнего ребенка успели спасти.
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
РФ целенаправленно хочет оставить украинцев без тепла в самые сильные морозы – Минэнерго
03 февраля 2026, 12:21Из-за сильных морозов Киево-Печерскую лавру временно закрыли для посетителей
03 февраля 2026, 11:57Россияне ночью атаковали пожарную часть на Запорожье
03 февраля 2026, 11:48В Киевской области возросло количество пострадавших в результате российской атаки
03 февраля 2026, 11:29В Одессе с 4 февраля школы возвращаются к очной учебе
03 февраля 2026, 11:20Снимал избиения на видео: в Киевской области офицера ТЦК подозревают в издевательствах над военнообязанными
03 февраля 2026, 11:11В Киеве судили агента РФ, корректировавшего удары врага и называвшего себя православным
03 февраля 2026, 10:55РФ ночью атаковала Украину 71 ракетой, в том числе 32 "Искандерами", и 450 БпЛА
03 февраля 2026, 10:40В Киеве россияне повредили музей Второй мировой войны: специалисты оценивают ущерб
03 февраля 2026, 10:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все блоги »