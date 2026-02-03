Фото: полиция

Жительница Миргорода с маленьким ребенком оказались в реанимации из-за отравления угарным газом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Происшествие случилось поздно вечером 1 февраля. В одном из домов Миргорода 24-летняя женщина с двухлетним ребенком отравились угарным газом. Их госпитализировали в реанимационное отделение.

В ходе осмотра дома правоохранители выяснили, что отравление, вероятно, произошло вследствие нарушения правил монтажа (строения) дымовых и вентиляционных каналов. Сейчас обстоятельства и причины происшествия устанавливают специалисты.

