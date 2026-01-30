В Украину идут морозы до -28 градусов

иллюстративное фото: из открытых источников

В субботу, 31 января, в большинстве областей Украины будет царить морозная погода с максимальной температурой воздуха днем -6…-10, на севере и западе -7…-12 градусов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды Наталки Диденко.

По ее словам, завтра ожидается северо-восточный порывистый ветер.

Снег и мокрый снег пройдут завтра в центре (кроме Винницкой области), на юге и на востоке. На юго-востоке – преимущественно дождь.

На западе, севере Украины 31 января без существенных осадков.

В Киеве январь завершится холодной погодой с ночной температурой воздуха –14 градусов, дневной –12 градусов.

"Дальше в Украине морозы будут усиливаться. Начало февраля будет очень холодным, с ночной температурой воздуха -20…-28 градусов!", – подытожила Н.Диденко.

Как сообщалось, 30 января в Украину начнет заходить мощный антициклон. Он принесет сильные морозы .