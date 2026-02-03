Из-за сильных морозов Киево-Печерскую лавру временно закрыли для посетителей

Фото: gals.kiev-foto.inf

Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" временно закрывается для посетителей из-за ухудшения погодных условий и критического понижения температуры

Об этом RegioNews." rel="nofollow" target="_blank">говорится в сообщении заповедника, передает RegioNews.

Отмечается, что ошивание принято из соображений безопасности для защиты объектов культурного наследия, а также здоровья гостей и работников.

После потепления режим работы вернется к обычному.

Ранее доступ к территории Лавры был частично восстановлен с 31 января после предварительного закрытия.

Напомним, первые корпуса Киево-Печерской Лавры официально переданы в пользование Православной Церкви Украины.

Как известно, в конце января объекты Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" получили повреждения вследствие массированной российской ракетно-дроновой атаки на украинскую столицу.