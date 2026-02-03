00:55  03 февраля
Известный украинский актер рассказал, сколько стоит украинское кино
08:12  03 февраля
На Полтавщине столкнулись легковушка и автобус: есть пострадавший
09:30  03 февраля
В Житомирской области несовершеннолетняя стреляла в собаку из винтовки
UA | RU
UA | RU
Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
03 февраля 2026, 10:11

Россия упорно пытается восстановить величие СССР

03 февраля 2026, 10:11
Читайте також українською мовою
По мониторинговым пабликам видно, как россияне готовятся к приезду Генсека НАТО Рютте в Киев. Ну, и, соответственно, к переговорам 4-5 февраля
По мониторинговым пабликам видно, как россияне готовятся к приезду Генсека НАТО Рютте в Киев. Ну, и, соответственно, к переговорам 4-5 февраля
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Хотя кого они пытаются обмануть? Очевидно, что пока экономика России не ляжет, к тому времени Москва будет пытаться выторговать себе место за столом, где распределяют сферы влияния.

Эта стратегическая цель Кремлем до сих пор не пересмотрена. Здесь рецепт прост: надо, чтобы они наконец-то начали думать о собственном выживании, а не о космических планах по порабощению Европы. Полумер, как показывают два десятка санкционных пакетов, до сих пор недостаточно. Нефть снова растет в цене, и хотя объемы продаж с России падают, этих денег все еще достаточно, чтобы в течение года-двух воевать в примерно таком же темпе. Но вопрос времени для России важен, как и для нас. Потому что можно потратить все, добиться захвата Донецкой области – и на пороге свалиться в десятилетний кризис.

Но они упорно пытаются из-за войны войны в Украине восстановить величие бывшего СССР. Путину, похоже, просто плевать на расходы СВО, потому что он верит в свою удачу и звезду Трампа, который не даст уж кинуться России в яму. Ибо нищенская россия создаст дополнительные риски – готова будет на все, чтобы ее спасали. И тогда этим наверняка окажется Китай. Вот и играет с Трампом в разные ролевые бизнес-игры.

Когда помощник путина Владислав Сурков говорил: нам главное в погоне за успехом не надорваться. Искренне желаю им вместе лопнуть от гиперболизированного величия самих себя. А еще – от провала "исторической миссии", которую Путин придумал еще в 2007-м – фактическое возвращение в Варшавский договор.

В ближайшие дни будут критические для нас эмоционально. Но и это мы пройдем.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
санкции Украина РФ война НАТО российская армия Путин СССР Трамп
 
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
РФ целенаправленно хочет оставить украинцев без тепла в самые сильные морозы – Минэнерго
03 февраля 2026, 12:21
Из-за сильных морозов Киево-Печерскую лавру временно закрыли для посетителей
03 февраля 2026, 11:57
Россияне ночью атаковали пожарную часть на Запорожье
03 февраля 2026, 11:48
В Киевской области возросло количество пострадавших в результате российской атаки
03 февраля 2026, 11:29
В Одессе с 4 февраля школы возвращаются к очной учебе
03 февраля 2026, 11:20
Снимал избиения на видео: в Киевской области офицера ТЦК подозревают в издевательствах над военнообязанными
03 февраля 2026, 11:11
На Полтавщине женщина и двухлетний ребенок отравились угарным газом
03 февраля 2026, 10:57
В Киеве судили агента РФ, корректировавшего удары врага и называвшего себя православным
03 февраля 2026, 10:55
РФ ночью атаковала Украину 71 ракетой, в том числе 32 "Искандерами", и 450 БпЛА
03 февраля 2026, 10:40
В Киеве россияне повредили музей Второй мировой войны: специалисты оценивают ущерб
03 февраля 2026, 10:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Валерий Пекар
Валерий Чалый
Все блоги »