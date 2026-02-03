Россия упорно пытается восстановить величие СССР

По мониторинговым пабликам видно, как россияне готовятся к приезду Генсека НАТО Рютте в Киев. Ну, и, соответственно, к переговорам 4-5 февраля

Иллюстративное фото: из открытых источников

Хотя кого они пытаются обмануть? Очевидно, что пока экономика России не ляжет, к тому времени Москва будет пытаться выторговать себе место за столом, где распределяют сферы влияния.

Эта стратегическая цель Кремлем до сих пор не пересмотрена. Здесь рецепт прост: надо, чтобы они наконец-то начали думать о собственном выживании, а не о космических планах по порабощению Европы. Полумер, как показывают два десятка санкционных пакетов, до сих пор недостаточно. Нефть снова растет в цене, и хотя объемы продаж с России падают, этих денег все еще достаточно, чтобы в течение года-двух воевать в примерно таком же темпе. Но вопрос времени для России важен, как и для нас. Потому что можно потратить все, добиться захвата Донецкой области – и на пороге свалиться в десятилетний кризис.

Но они упорно пытаются из-за войны войны в Украине восстановить величие бывшего СССР. Путину, похоже, просто плевать на расходы СВО, потому что он верит в свою удачу и звезду Трампа, который не даст уж кинуться России в яму. Ибо нищенская россия создаст дополнительные риски – готова будет на все, чтобы ее спасали. И тогда этим наверняка окажется Китай. Вот и играет с Трампом в разные ролевые бизнес-игры.

Когда помощник путина Владислав Сурков говорил: нам главное в погоне за успехом не надорваться. Искренне желаю им вместе лопнуть от гиперболизированного величия самих себя. А еще – от провала "исторической миссии", которую Путин придумал еще в 2007-м – фактическое возвращение в Варшавский договор.

В ближайшие дни будут критические для нас эмоционально. Но и это мы пройдем.