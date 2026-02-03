РФ целенаправленно хочет оставить украинцев без тепла в самые сильные морозы – Минэнерго

Иллюстративное фото: pixabay

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Враг применил несколько видов баллистики и крылатые ракеты – более 70 и 450 ударных дронов. Удары были направлены, в частности, по теплоэлектроцентралям и теплоэлектростанциям в Киеве, Харькове и Днепре, работавших исключительно в режиме обеспечения теплоснабжения районов.

"Враг целенаправленно пытается оставить украинцев без тепла в период сильнейших зимних морозов", – подчеркнули в Минэнерго.

Отмечается, что продолжаются восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных в результате предыдущих вражеских атак. Принимаются все возможные меры по обеспечению стабильной работы энергосистемы.

По всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности промышленности и бизнеса. В отдельных регионах из-за сложной ситуации в энергосистеме вынужденно применяются аварийные обесточивания. После стабилизации ситуации потребители вернутся к прогнозируемым почасовым графикам. Потребителей призывают следить за сообщениями на официальных страницах облэнерго своих регионов.

Из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются более 68 населенных пунктов в Херсонской, Одесской и Николаевской областях. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий в круглосуточном режиме.

Напомним, в ночь на 3 февраля РФ нанесла комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных БпЛА.

Российские войска ночью нанесли удары по теплоэлектростанциям ДТЭК. Существенно пострадало оборудование.