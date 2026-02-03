00:55  03 февраля
Известный украинский актер рассказал, сколько стоит украинское кино
08:12  03 февраля
На Полтавщине столкнулись легковушка и автобус: есть пострадавший
09:30  03 февраля
В Житомирской области несовершеннолетняя стреляла в собаку из винтовки
UA | RU
UA | RU
03 февраля 2026, 10:39

В Киеве россияне повредили музей Второй мировой войны: специалисты оценивают ущерб

03 февраля 2026, 10:39
Читайте також українською мовою
Фото: Facebook/Tetyana Berezhna
Читайте також
українською мовою

У подножия монумента "Батькивщина-мать" российские удары повредили зал славы Национального музея истории Украины во Второй мировой войне

Об этом сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике – министерша культуры Украины Татьяна Бережная, передает RegioNews.

"Это памятканауки и техники местного значения. Символично и цинично: государство-агрессор наносит удар по месту памяти о борьбе с агрессией 20 века, повторяя преступления уже в 21", – отметила она.

На месте работают специалисты музея, технические службы и полиция, которые фиксируют повреждения и проводят первичную оценку нанесенного ущерба. После завершения обследования будет известен объем восстановительных работ.

Как сообщили в министерстве, с начала полномасштабного вторжения россия повредила или разрушила более 1680 памятников культурного наследия и тысячи объектов культурной инфраструктуры.

Бережная добавила, что для системной работы с восстановлением и защитой наследия в Украине развивается Украинский фонд культурного наследия.

"Мы восстановим разрушенное. Сохраним память о преступлениях нацизма в 20 веке и преступлениях россии сегодня. Музей продолжает работу. Спасибо Силам обороны Украины за защиту страны, людей и культурного наследия", – подчеркнула она.

Напомним, в ночь на 24 января объекты Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" получили повреждения в результате массированной российской ракетно-дроновой атаки на Киев. Последнее разрушение из-за военных действий на территории Лавры фиксировались во время Второй мировой войны.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Киев Минкульт Вторая мировая ущерб музей атака повреждения российская армия
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
РФ целенаправленно хочет оставить украинцев без тепла в самые сильные морозы – Минэнерго
03 февраля 2026, 12:21
Из-за сильных морозов Киево-Печерскую лавру временно закрыли для посетителей
03 февраля 2026, 11:57
Россияне ночью атаковали пожарную часть на Запорожье
03 февраля 2026, 11:48
В Киевской области возросло количество пострадавших в результате российской атаки
03 февраля 2026, 11:29
В Одессе с 4 февраля школы возвращаются к очной учебе
03 февраля 2026, 11:20
Снимал избиения на видео: в Киевской области офицера ТЦК подозревают в издевательствах над военнообязанными
03 февраля 2026, 11:11
На Полтавщине женщина и двухлетний ребенок отравились угарным газом
03 февраля 2026, 10:57
В Киеве судили агента РФ, корректировавшего удары врага и называвшего себя православным
03 февраля 2026, 10:55
РФ ночью атаковала Украину 71 ракетой, в том числе 32 "Искандерами", и 450 БпЛА
03 февраля 2026, 10:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Валерий Пекар
Валерий Чалый
Все блоги »