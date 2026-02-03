В Киеве россияне повредили музей Второй мировой войны: специалисты оценивают ущерб

Фото: Facebook/Tetyana Berezhna

У подножия монумента "Батькивщина-мать" российские удары повредили зал славы Национального музея истории Украины во Второй мировой войне

Об этом сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике – министерша культуры Украины Татьяна Бережная, передает RegioNews.

"Это памятканауки и техники местного значения. Символично и цинично: государство-агрессор наносит удар по месту памяти о борьбе с агрессией 20 века, повторяя преступления уже в 21", – отметила она.

На месте работают специалисты музея, технические службы и полиция, которые фиксируют повреждения и проводят первичную оценку нанесенного ущерба. После завершения обследования будет известен объем восстановительных работ.

Как сообщили в министерстве, с начала полномасштабного вторжения россия повредила или разрушила более 1680 памятников культурного наследия и тысячи объектов культурной инфраструктуры.

Бережная добавила, что для системной работы с восстановлением и защитой наследия в Украине развивается Украинский фонд культурного наследия.

"Мы восстановим разрушенное. Сохраним память о преступлениях нацизма в 20 веке и преступлениях россии сегодня. Музей продолжает работу. Спасибо Силам обороны Украины за защиту страны, людей и культурного наследия", – подчеркнула она.

Напомним, в ночь на 24 января объекты Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" получили повреждения в результате массированной российской ракетно-дроновой атаки на Киев. Последнее разрушение из-за военных действий на территории Лавры фиксировались во время Второй мировой войны.