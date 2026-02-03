Иллюстративное фото: из открытых источников

Все повреждения в результате вражеской атаки на Киевщину 3 февраля зафиксированы в одном районе области – Обуховском

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

Известно о трех пострадавших – женщине и двух мужчинах. Всем оказали медпомощь на месте, в госпитализации люди не нуждались.

"Враг сознательно и цинично избивал по мирным людям, жилым кварталам и энергетическим объектам", – отметил чиновник.

В результате вражеской атаки в Обуховском районе повреждены 9 объектов, в том числе 5 частных домов, три автомобиля и учебно-реабилитационный центр. В одном из домов частично разрушена стена, взрывной волной также повреждено хозяйственное сооружение.

Как напомнил глава ОВА, для граждан, чье жилье повреждено или уничтожено, действует государственная программа "еВосстановление". Подать заявление можно через приложение или портал "Дия", а также местные ЦНАПы.

Все профильные службы продолжают фиксировать и ликвидировать последствия атаки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Обуховском районе в результате атаки пострадал мужчина.