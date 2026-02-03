00:55  03 февраля
03 февраля 2026, 10:55

В Киеве судили агента РФ, корректировавшего удары врага и называвшего себя православным

03 февраля 2026, 10:55
Фото из открытых источников
Днепровский районный суд Киева признал местного жителя виновным в государственной измене. На суде он вину не признавал и заявил, что он православный человек

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Осенью 2024 года житель столицы в Telegram общался с представителями российских спецслужб. В частности, он передавал врагу данные о местоположениях личного состава ВСУ и ремонтных подразделений военной техники и танков в городе Киеве, складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также писал о точности и качестве поражения подразделений сил обороны.

Как выяснили правоохранители, за переданными обвиняемыми координатами размещались подразделения сил ПВО, защищающие Киев. Кроме того, в октябре 2024 года по переданным координатам были удары российских дронов: речь идет об объектах критической инфраструктуры.

На суде мужчина вину не признал. Он заявил, что не общался со спецслужбами иностранных государств и является православным человеком. Однако переписка, к которой получили доступ правоохранители, свидетельствовала о другом: обвиняемый поддерживал вражеские обстрелы, а также сообщал о "хороших прилетах" и называл это "хорошей работой".

В начале декабря 2024-го мужчина сообщил куратору о сильном ударе по энергетике и экстренных отключениях света в Киеве. Когда россиянин посоветовал ему "не забывать о собственной безопасности", он ответил, что Бог бережет и нужно идти до конца, к победе и прислал фото футболки с изображением флага РФ и выразил надежду, что в ближайшем будущем можно будет смело носить такие вещи.

Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к пожизненному заключению.

Напомним, ранее СБУ задержала агентов РФ, которые готовили дроны-бомберы для атак по Одессе изнутри. По заданию врага фигуранты готовили атаки на местных военных с помощью так называемых "сбросов" из гражданского квадрокоптера.

корректировщик агент рф суд Киев
