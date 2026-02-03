РФ ночью атаковала Украину 71 ракетой, в том числе 32 "Искандерами", и 450 БпЛА
В ночь на 3 февраля РФ нанесла комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных БПЛА
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Всего радиотехнические войска Воздушных Сил зафиксировали 521 средство воздушного нападения:
- 4 ракеты "Циркон"/"Оникс";
- 32 баллистические ракеты Искандер-М/С-300;
- 7 крылатых ракет Х-22/Х-32;
- 28 крылатых ракет "Х-101/Искандер-К";
- 450 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов, около 300 из них – "шахеды".
Основные направления удара – Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Виннитчина, Одесщина.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 450 целей – 38 ракет и 412 беспилотников разных типов:
- 4 ракеты "Циркон"/"Оникс";
- 11 баллистических ракет Искандер-М/С-300;
- 3 крылатые ракеты Х-22/Х-32;
- 20 крылатых ракет "Х-101/Искандер-К";
- 412 ударных БпЛА разных типов.
Зафиксировано попадание 27 ракет и 31 ударных БпЛА на 27 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 17 локациях.
Информация о 6 вражеских ракетах уточняется.
Напомним, ночью 3 февраля российские войска нанесли удары по теплоэлектростанциям ДТЭК. Существенно пострадало оборудование.