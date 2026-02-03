00:55  03 февраля
Известный украинский актер рассказал, сколько стоит украинское кино
08:12  03 февраля
На Полтавщине столкнулись легковушка и автобус: есть пострадавший
09:30  03 февраля
В Житомирской области несовершеннолетняя стреляла в собаку из винтовки
UA | RU
UA | RU
03 февраля 2026, 10:40

РФ ночью атаковала Украину 71 ракетой, в том числе 32 "Искандерами", и 450 БпЛА

03 февраля 2026, 10:40
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 3 февраля РФ нанесла комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных БПЛА

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Всего радиотехнические войска Воздушных Сил зафиксировали 521 средство воздушного нападения:

  • 4 ракеты "Циркон"/"Оникс";
  • 32 баллистические ракеты Искандер-М/С-300;
  • 7 крылатых ракет Х-22/Х-32;
  • 28 крылатых ракет "Х-101/Искандер-К";
  • 450 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов, около 300 из них – "шахеды".

Основные направления удара – Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Виннитчина, Одесщина.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 450 целей – 38 ракет и 412 беспилотников разных типов:

  • 4 ракеты "Циркон"/"Оникс";
  • 11 баллистических ракет Искандер-М/С-300;
  • 3 крылатые ракеты Х-22/Х-32;
  • 20 крылатых ракет "Х-101/Искандер-К";
  • 412 ударных БпЛА разных типов.

Зафиксировано попадание 27 ракет и 31 ударных БпЛА на 27 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 17 локациях.

Информация о 6 вражеских ракетах уточняется.

Атака на Украину 3 февраля 2026 года

Напомним, ночью 3 февраля российские войска нанесли удары по теплоэлектростанциям ДТЭК. Существенно пострадало оборудование.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война обстрелы ПВО ракетный удар беспилотники
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
РФ целенаправленно хочет оставить украинцев без тепла в самые сильные морозы – Минэнерго
03 февраля 2026, 12:21
Из-за сильных морозов Киево-Печерскую лавру временно закрыли для посетителей
03 февраля 2026, 11:57
Россияне ночью атаковали пожарную часть на Запорожье
03 февраля 2026, 11:48
В Киевской области возросло количество пострадавших в результате российской атаки
03 февраля 2026, 11:29
В Одессе с 4 февраля школы возвращаются к очной учебе
03 февраля 2026, 11:20
Снимал избиения на видео: в Киевской области офицера ТЦК подозревают в издевательствах над военнообязанными
03 февраля 2026, 11:11
На Полтавщине женщина и двухлетний ребенок отравились угарным газом
03 февраля 2026, 10:57
В Киеве судили агента РФ, корректировавшего удары врага и называвшего себя православным
03 февраля 2026, 10:55
В Киеве россияне повредили музей Второй мировой войны: специалисты оценивают ущерб
03 февраля 2026, 10:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Валерий Пекар
Валерий Чалый
Все блоги »