28 января 2026, 09:50

Россия вторую ночь подряд атаковала Одессу: трое пострадавших

28 января 2026, 09:50
Иллюстративное фото: из открытых источников
Российские войска вторую ночь подряд атаковали Одессу, в результате чего пострадали три человека

Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"Вторая ночь подряд – под вражескими ударами и разрушениями жилых домов и религиозных сооружений. Травмированы три человека", – отметил Лысак.

По его словам, 21-летний парень госпитализирован с осколочным ранением, состояние средней тяжести.

Еще двоим мужчинам (67 и 80 лет) оказана необходимая помощь на месте. У них диагностирована черепно-мозговая травма и острая реакция на стресс, от госпитализации они отказались.

Лысак добавил, что в среду в Одессе объявлен День траура по жертвам атаки в ночь на 27 января.

Напомним, ночью 27 января россияне массированно атаковали в Одессу ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома, детский сад, магазин и строительная площадка. Известно было о 2 погибших , 23 пострадавших , среди них дети и беременная женщина.

