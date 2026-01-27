13:15  27 января
27 января 2026, 14:29

В Одессе после российской атаки двое погибших: тела вытащили из-под завалов

27 января 2026, 14:29
Читайте також українською мовою
Фото: Одесская ГВА
Читайте також
українською мовою

В результате ночной российской атаки в Одессе погибли уже два человека

Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"В ходе разбора завалов разрушенного дома на улице Прохоровской спасатели деблокировали тело мужчины", – говорится в сообщении.

Несколько ранее Лысак информировал, что на месте попадания в Пересыпском районе чрезвычайники под завалами обнаружили тело мужчины.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

По данным директора департамента здравоохранения Одесского горсовета Елены Колоденко, по состоянию на данный момент известно о 35 пострадавших.

Напомним, ночью 27 января россияне массированно атаковали в Одессу ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома, детский сад, магазин и строительная площадка. Известно было о 23 пострадавших, в том числе дети и беременная женщина.

