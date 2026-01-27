В Одессе после российской атаки двое погибших: тела вытащили из-под завалов
В результате ночной российской атаки в Одессе погибли уже два человека
Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
"В ходе разбора завалов разрушенного дома на улице Прохоровской спасатели деблокировали тело мужчины", – говорится в сообщении.
Несколько ранее Лысак информировал, что на месте попадания в Пересыпском районе чрезвычайники под завалами обнаружили тело мужчины.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
По данным директора департамента здравоохранения Одесского горсовета Елены Колоденко, по состоянию на данный момент известно о 35 пострадавших.
Напомним, ночью 27 января россияне массированно атаковали в Одессу ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома, детский сад, магазин и строительная площадка. Известно было о 23 пострадавших, в том числе дети и беременная женщина.