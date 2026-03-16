Мурал Бэнкси в Бородянке на разрушенном садике "Буратино". Фото: Киевщина

Об этом пишет "Зеркало недели", передает RegioNews.

По их данным, под псевдонимом может скрываться британский художник Робин Ганнингем, якобы использовавший имя Дэвид Джонс.

Толчком для расследования стали муралы Бэнкси, созданные в 2022 году в освобожденных от российских окупантов населенных пунктах Киевской области.

В частности, журналисты посетили село Горенка, где на стене разрушенного дома появилось граффити с мужчиной в ванной. Местные сообщили, что во время работы видели несколько человек, среди которых британский фотограф Джайлз Дули – основатель благотворительной организации Legacy of War, помогающей Украине.

Расследователи также рассматривали других кандидатов, среди которых музыкант Роберт Дель Ная из группы Massive Attack и французский художник Тьерри Гетта.

Вывод Reuters: самый вероятный автор – Робин Ганнингем из Бристоля. По данным журналистов, лицо по имени Дэвид Джонс пересекало украинскую границу одновременно с Дули и Дель Ная, а дата рождения совпадает с данными Ганнингема.

Адвокат художника отметил, что Бэнкси не соглашается с многими деталями расследования и просит не раскрывать его личность, поскольку художник имеет право на конфиденциальность.

Как известно, работы уличного художника Бэнкси появились в украинских городах осенью 2022 года. С тех пор они стали одним из символов поддержки Украины.

Бэнкси подтвердил создание семи граффити в Украине. Основные работы:

Бородянка: Гимнастка на стойке на руинах (подтверждено автором).

Бородянка: Мальчик, бросающий на пол мужчину (дзюдоист).

Ирпень: Гимнастка в шейном бандаже с лентой.

Киев (Майдан Незалежности): Дети, которые качаются на противотанковом "еже".

Гостомель: Женщина в бигуде и противогазе с огнетушителем (была срезана вандалами).

В декабре 2022-го одну из работ пытались украсть, поэтому был инициирован проект по защите рисунков.