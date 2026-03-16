18:21  16 марта
В Украину идет похолодание с дождями
12:07  16 марта
Взрыв в коммунальной квартире в Киеве: мужчина хвастался гранатой перед соседями
11:46  16 марта
В Одессе мусоровоз насмерть сбил мужчину
UA | RU
UA | RU
16 марта 2026, 17:17

Украинские военные уничтожили два российских зенитно-ракетных комплекса стоимостью $25 миллионов каждый

Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Поражены ЗРК «ТОР», радиолокационная станция С-300 и командно-наблюдательные пункты врага

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Отмечается, что подразделения Сил обороны Украины вчера и в ночь на 16 марта нанесли поражения по средствам противовоздушной обороны и пунктам управления противника.

В частности, зафиксировано поражение зенитного ракетного комплекса "ТОР-М1" в районе Коробкино (Луганщина), а также зенитного ракетного комплекса "ТОР" вблизи Балашевки (Запорожская область). Кроме того, поражена радиолокационная станция из состава зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Червоного (Донецкая область).

Также подразделения Сил обороны Украины избивались по пунктам управления противника.

Напомним, в начале 2026 года украинские пограничники уничтожили редкую машину россиян на Южно-Слобожанском направлении. Речь идет о комплексе радиоэлектронной борьбы "Тирада-2".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Генштаб потери россиян техника война
Аналог ATACMS: Украина переходит к тестовым ударам новыми баллистическими ракетами FP-7 по РФ
16 марта 2026, 14:55
Потери РФ по состоянию на 16 марта: Генштаб обновил данные
16 марта 2026, 07:50
Все новости »
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Жители Киева стали чаще жаловаться на укусы животных
16 марта 2026, 19:59
Русско-украинская война выглядит как противостояние не цивилизаций, а эпох
16 марта 2026, 19:49
В Одессе будут судить 33-летнего мужчину, который поджигал авто горожан и военных
16 марта 2026, 19:36
Миллионы на психотропах: в Закарпатье разоблачили масштабную нарколабораторию
16 марта 2026, 19:20
В Тернопольской области во время копания септика погиб 19-летний парень
16 марта 2026, 19:16
Отключение света 17 марта: актуальные графики для всех областей
16 марта 2026, 19:05
На Прикарпатье иномарка насмерть сбила пенсионера
16 марта 2026, 18:50
В СБУ подтвердили задержание топ-чиновников
16 марта 2026, 18:30
Земли в Киевской области, принадлежавшие куму Путина и министру времен Януковича, вернули государству
16 марта 2026, 18:20
Игорь Луценко
Виталий Портников
Виктор Ягун
Все блоги »