Украинские военные уничтожили два российских зенитно-ракетных комплекса стоимостью $25 миллионов каждый

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Отмечается, что подразделения Сил обороны Украины вчера и в ночь на 16 марта нанесли поражения по средствам противовоздушной обороны и пунктам управления противника.

В частности, зафиксировано поражение зенитного ракетного комплекса "ТОР-М1" в районе Коробкино (Луганщина), а также зенитного ракетного комплекса "ТОР" вблизи Балашевки (Запорожская область). Кроме того, поражена радиолокационная станция из состава зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Червоного (Донецкая область).

Также подразделения Сил обороны Украины избивались по пунктам управления противника.

