16 марта 2026, 16:35

В Тернопольской области разоблачен канал сбыта оружия на миллионы гривен

16 марта 2026, 16:35
фото: Офис Генерального прокурора
В Тернопольской области пресечена деятельность группы, занимавшейся незаконной продажей оружия, боеприпасов и взрывных устройств

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Участниками преступной группировки были семь человек. Один из ключевых подозреваемых – работник ГСЧС.

Правоохранители задокументировали пять фактов сбыта оружия, в том числе при контрольных закупках.

"В течение 10-12 марта 2026 в нескольких районах Тернопольской области провели 30 одновременных обысков. По их результатам семь лицам сообщены о подозрении в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины). В ходе следственных действий правоохранители изъяли значительный арсенал, который, по оценкам следствия, мог предназначаться для нелегальной продажи", – говорится в сообщении.

У злоумышленников изъяли 2 автомата Калашникова, 11 единиц другого огнестрельного оружия, в том числе пистолеты, нарезные винтовки и переработанное оружие, 1 гранатомет, 52 гранаты, 2 запала, 2 мины, 170 снарядов калибра 30 мм, 3 кг, свыше 3 шаров, 12,2 кг ракетного топлива, а также комплектующие к оружию и другим средствам поражения.

По предварительным оценкам стоимость изъятого арсенала на "черном рынке" составляет около 4,5 млн грн.

Напомним, в прошлом году в Тернопольской области разоблачили организованную преступную группу, которая сбывала наркотики, оружие и боеприпасы. За совершенное участникам преступной группы грозит до 12 лет лишения свободы.

