Ночная атака на Одессу: уже 23 пострадавших, среди них дети и беременная женщина

Фото: ГСЧС Одесщины

В Одессе от вражеской атаки в ночь на 27 января пострадали 23 человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Одесской ОВА, передает RegioNews.

"В результате ночной атаки на город Одессу пострадали 23 человека, среди них двое детей и беременная женщина", – говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что 13 человек получили медицинскую помощь на месте происшествия.

Еще 10 пострадавших госпитализированы, из них 2 человека – с ожогами верхних дыхательных путей и кожи до 20%, еще 2 человека находятся в тяжелом состоянии.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, ночью 27 января россияне массированно атаковали в Одессу ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома, детский сад, магазин и строительная площадка. Было известно о 22 пострадавших.