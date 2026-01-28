09:01  28 января
На Харьковщине в доме взорвался боеприпас: ребенку оторвало пальцы
08:42  28 января
На Кировоградщине легковушка влетела в дерево после столкновения с другим авто: есть погибший
08:39  28 января
$4500 за "отсрочку": в Хмельницкой области сообщили о подозрении врачу и посреднице
28 января 2026, 09:24

Сумщина под ударами РФ: 80 атак за сутки, погибли два человека, есть раненые

28 января 2026, 09:24
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: Новинка
Читайте також
українською мовою

За минувшие сутки в Сумской области произошло почти 80 обстрелов по 29 населенным пунктам в 14 общинах области

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров , передает RegioNews .

По его словам в Краснопольской общине в результате атак вражеских дронов
погибли мужчина 54 года и женщина 52 года.

В Глуховской общине – во время пожара после попадания БпЛА пострадали мужчина 53 года и женщина 87 лет.

В Белопольской общине в медучреждение обратился 27-летний мужчина, раненный 26 января из-за атаки дрона.

Повреждение объектов:

  • Шосткинская община – разрушенное частное домовладение, поврежденные жилые дома и объекты инфраструктуры;
  • Глуховская община – разрушенный жилой дом, повреждены многоквартирный и частные дома, объект инфраструктуры;
  • Белопольская община– учебное заведение и частное домовладение;
  • Зноб-Новгородская община – частный жилой дом;
  • Эсманьская община – объект гражданской инфраструктуры.

Воздушная тревога в области продолжалась 16 часов.

Напомним, на рассвете 28 января российские военные ударили по Запорожью, попав во двор многоэтажки. Повреждены более ста квартир и 20 автомобилей. Ранее сообщалось о двух пострадавших.

Сумская область война атака обстрелы гражданские погибшие раненые
27 января 2026
Игра терминами: как под видом "компромисс" легализуют захват территорий
28 января 2026, 09:34
