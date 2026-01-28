Сумщина под ударами РФ: 80 атак за сутки, погибли два человека, есть раненые

Иллюстративное фото: Новинка

За минувшие сутки в Сумской области произошло почти 80 обстрелов по 29 населенным пунктам в 14 общинах области

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров , передает RegioNews .

По его словам в Краснопольской общине в результате атак вражеских дронов

погибли мужчина 54 года и женщина 52 года.

В Глуховской общине – во время пожара после попадания БпЛА пострадали мужчина 53 года и женщина 87 лет.

В Белопольской общине в медучреждение обратился 27-летний мужчина, раненный 26 января из-за атаки дрона.

Повреждение объектов:

Шосткинская община – разрушенное частное домовладение, поврежденные жилые дома и объекты инфраструктуры;

Глуховская община – разрушенный жилой дом, повреждены многоквартирный и частные дома, объект инфраструктуры;

Белопольская община– учебное заведение и частное домовладение;

Зноб-Новгородская община – частный жилой дом;

Эсманьская община – объект гражданской инфраструктуры.

Воздушная тревога в области продолжалась 16 часов.

Напомним, на рассвете 28 января российские военные ударили по Запорожью, попав во двор многоэтажки. Повреждены более ста квартир и 20 автомобилей. Ранее сообщалось о двух пострадавших.