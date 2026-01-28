Сумщина под ударами РФ: 80 атак за сутки, погибли два человека, есть раненые
За минувшие сутки в Сумской области произошло почти 80 обстрелов по 29 населенным пунктам в 14 общинах области
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров , передает RegioNews .
По его словам в Краснопольской общине в результате атак вражеских дронов
погибли мужчина 54 года и женщина 52 года.
В Глуховской общине – во время пожара после попадания БпЛА пострадали мужчина 53 года и женщина 87 лет.
В Белопольской общине в медучреждение обратился 27-летний мужчина, раненный 26 января из-за атаки дрона.
Повреждение объектов:
- Шосткинская община – разрушенное частное домовладение, поврежденные жилые дома и объекты инфраструктуры;
- Глуховская община – разрушенный жилой дом, повреждены многоквартирный и частные дома, объект инфраструктуры;
- Белопольская община– учебное заведение и частное домовладение;
- Зноб-Новгородская община – частный жилой дом;
- Эсманьская община – объект гражданской инфраструктуры.
Воздушная тревога в области продолжалась 16 часов.
Напомним, на рассвете 28 января российские военные ударили по Запорожью, попав во двор многоэтажки. Повреждены более ста квартир и 20 автомобилей. Ранее сообщалось о двух пострадавших.