27 кг наркотиков из Польши: в суд передали дело киевлян-курьеров

В суд направили обвинительный акт в отношении двух жителей Киева, подозреваемых в организации канала поставки наркотических и психотропных веществ из Польши в Украину

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, осенью прошлого года 45-летний киевлянин закупил крупную партию запрещенных веществ за границей и привлек 34-летнюю женщину в качестве курьера.

19 октября она прибыла на автомобиле Renault в зону таможенного контроля Львовской таможни. Во время осмотра стражи порядка обнаружили измененные элементы конструкции авто. В обустроенном тайнике нашли 26 вакуумных пакетов с наркотиками и психотропными веществами.

Экспертиза установила, что изъятые вещества содержали кетамин, кокаин и особо опасный мефедрон.

В пересчете на "чистое" вещество изъято почти 3,5 кг кетамина, более 1,2 кг кокаина и около 14 кг мефедрона.

Общий вес наркотиков превышает 27 кг, а ориентировочная стоимость на "черном рынке" – более 48 млн. грн.

Мужчине инкриминируют покушение на незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотических и психотропных веществ в целях сбыта в особо крупных размерах, а также незаконное хранение психотропов без цели сбыта.

Женщине – покушение на контрабанду наркотиков в больших размерах и их незаконную перевозку с целью сбыта.

По ходатайству прокурора оба обвиняемых взяты под стражу без права внесения залога.

