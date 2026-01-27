08:57  27 января
27 января 2026, 07:10

Ночью Одессу атаковали ударные БПЛА: пострадали 22 человека

27 января 2026, 07:10
Читайте також українською мовою
Фото: Одесская ОВА
Читайте також
українською мовою

Ночью 27 января россияне массированно атаковали в Одессу ударными беспилотными летательными аппаратами.

Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома, детский сад, магазин и строительная площадка.

Предварительно пострадали 22 человека, среди которых 14 получили травмы легкой степени, им помощь была оказана на месте.

Все экстренные службы работают на местах попадания. Развернуты оперативные штабы, людям оказывается необходимая помощь.

Сотрудники жилищно-коммунальных служб ликвидируют последствия атаки. Жителям пострадавших домов помогают оформить документы для получения компенсации по государственной программе еВідновлення, а также из городского бюджета.

Напомним, армия РФ вечером 26 января атаковала Харьков. В результате атаки пострадали и разрушения инфраструктуры. В частности, произошло возгорание здания учебного заведения. Ранение получил охранник. Еще одна работница испытала острую стрессовую реакцию.

Ранее сообщалось, что в Харькове часть города осталась без света после серии вражеских ударов.

война Одесса БПЛА атака пострадавшие разрушения российская армия гражданские гражданская инфраструктура
