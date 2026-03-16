В Винницкой области пограничники задержали мужчину, который пытался переплыть Днестр и бежать в Молдову

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, 34-летний местный житель решил испытать свои силы в экстремальном "заплыве" через Днестр, чтобы добраться до берега соседней страны.

"К своему марафону мужчина подготовился серьезно: надел гидрокостюм, прихватил ласты и выбрал для старта темное время суток. Расчет был прост – быстро преодолеть реку и оказаться в Молдове", – говорится в сообщении.

Пограничники своевременно обнаружили и задержали нарушителя. Теперь ему придется уплатить многотысячный штраф.

Напомним, в начале февраля в Винницкой области в Днестре утонул мужчина. Он пытался попасть в Молдову.