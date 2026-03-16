В Винницкой области пограничники задержали мужчину, который пытался переплыть Днестр и бежать в Молдову
Пограничники Могилев-Подольского отряда разоблачили попытку незаконного пересечения государственной границы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Как отмечается, 34-летний местный житель решил испытать свои силы в экстремальном "заплыве" через Днестр, чтобы добраться до берега соседней страны.
"К своему марафону мужчина подготовился серьезно: надел гидрокостюм, прихватил ласты и выбрал для старта темное время суток. Расчет был прост – быстро преодолеть реку и оказаться в Молдове", – говорится в сообщении.
Пограничники своевременно обнаружили и задержали нарушителя. Теперь ему придется уплатить многотысячный штраф.
Напомним, в начале февраля в Винницкой области в Днестре утонул мужчина. Он пытался попасть в Молдову.
В Винницкой области осудили водителя грузовика по ДТП с шестью погибшимиВсе новости »
12 марта 2026, 08:43В Виннице запускают специальные мобильные группы для вручения повесток
11 марта 2026, 18:12В Винницкой области мужчина изнасиловал дочь бывшей
11 марта 2026, 17:45
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Бэнкси в Украине: журналисты назвали предполагаемого автора муралов
16 марта 2026, 15:44"Фиктивная регистрация и фейковое бронирование": Филатов заявил о связи Лачена с Минобороны
16 марта 2026, 15:25Аналог ATACMS: Украина переходит к тестовым ударам новыми баллистическими ракетами FP-7 по РФ
16 марта 2026, 14:5527 кг наркотиков из Польши: в суд передали дело киевлян-курьеров
16 марта 2026, 14:38Продавали "непридатність" до служби: підозрюють військового та ексдепутата Кропивницької міськради
16 марта 2026, 14:25В Каменце-Подольском умер дед Толя – популярный блоггер и герой мемов
16 марта 2026, 13:57На Львовщине грабители с топором напали на супругов прямо в их доме
16 марта 2026, 13:55Новый прилет в Харькове: известно о попадании в гражданское предприятие
16 марта 2026, 13:30В Житомирской области мотоцикл влетел в иномарку
16 марта 2026, 13:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
