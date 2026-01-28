В Одессе российские БПЛА попали в православный монастырь и жилой дом

Иллюстративное фото: ГСЧС Одесщины

В Одессе в результате атаки российских ударных беспилотников вспыхнул пожар на территории православного монастыря

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

"Враг вновь атакует мирную Одесщину ударными беспилотниками. В Киевском районе зафиксировано попадание БпЛА по территории православного монастыря, в результате чего возник пожар", –написал он.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Данные уточняются.

Кроме того, по словам чиновника, в Одессе зафиксировано попадание БПЛА в частный жилой дом.

"По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Идет оценка состояния здания и ликвидация последствий", – добавил Кипер.

Напомним, на рассвете 28 января российские военные ударили по областному центру, попав во двор многоэтажки. В результате вражеской атаки повреждены более ста квартир и двадцати автомобилей, возник пожар. Известно о двух пострадавших.