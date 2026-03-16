Житель Тернопольщины предлагал полицейским 2000 долларов за то, чтобы его не доставляли в ТЦК

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

На днях на линию 102 поступило сообщение от инспектора сектора реагирования патрульной полиции отдела, что за нарушение ПДД был остановлен автомобиль, которым управлял житель 57-летний кременчанин.

В ходе проверки документов было установлено, что водитель, согласно статье 210 КУоАП, нарушил правила военного учета. Правоохранители предложили мужчине проехать в территориальный центр комплектования. Мужчина, чтобы избежать этого, предложил полицейским 2000 долларов.

Теперь мужчине грозит штраф или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщалось, в Тернополе мужчина пытался откупиться, чтобы его не везли в ТЦК. Инцидент произошел осенью прошлого года.