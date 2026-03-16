18:21  16 марта
В Украину идет похолодание с дождями
12:07  16 марта
Взрыв в коммунальной квартире в Киеве: мужчина хвастался гранатой перед соседями
11:46  16 марта
В Одессе мусоровоз насмерть сбил мужчину
16 марта 2026, 16:17

Житель Тернопольщины предлагал полицейским 2000 долларов за то, чтобы его не доставляли в ТЦК

16 марта 2026, 16:17
иллюстративное фото: из открытых источников
Сотрудники Кременецкого районного отдела полиции задокументировали факт предложения неправомерной выгоды должностным лицам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

На днях на линию 102 поступило сообщение от инспектора сектора реагирования патрульной полиции отдела, что за нарушение ПДД был остановлен автомобиль, которым управлял житель 57-летний кременчанин.

В ходе проверки документов было установлено, что водитель, согласно статье 210 КУоАП, нарушил правила военного учета. Правоохранители предложили мужчине проехать в территориальный центр комплектования. Мужчина, чтобы избежать этого, предложил полицейским 2000 долларов.

Теперь мужчине грозит штраф или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщалось, в Тернополе мужчина пытался откупиться, чтобы его не везли в ТЦК. Инцидент произошел осенью прошлого года.

В Тернополе задержали юристку-коррупционершу, которая за 3000 долларов обещала решить вопрос с военным учетом
13 марта 2026, 16:09
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
