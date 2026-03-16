"Фиктивная регистрация и фейковое бронирование": Филатов заявил о связи Лачена с Минобороны

Публичный скандал мэра Днепра Бориса Филатова и блогера Игоря Лаченкова продолжился. На этот раз городской голова заявил о якобы связи блогера с Министерством обороны Украины

Об этом мэр Днепра рассказал в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

За словами Бориса Филатова , 26-летнего блоггера якобы "прячут за бронированием от предприятия-подрядчика Минобороны, компании "Милвус групп".

"Там о нем, правда, не очень хотят разговаривать по телефону. Либо бросают трубку, или начинают угрожать. Но в целом это хорошо объясняет любовь Лаченкова к верхушке МО", - пишет мэр Днепра.

При больших заработках "на бумаге", по словам Бориса Филатова, Игорь Лаченков проживает в общежитии в Вишневом под Киевом. Речь идет о общежитии, которое имело отношение к одному из предприятий военно-промышленного комплекса.

"Но еще больше сочувствую тому, насколько тупо и бездарно была построена вся эта схема. Потому, пожалуй, и сам Лаченков не в курсе, каким образом его документы прошли круг для регистрации со спецучетом одного из Бучанских РТЦК и якобы заселением в бывшее ведомственное общежитие оборонки", - говорит городской.

По словам Бориса Филатова, блогер после того, как ему исполнилось 25 лет, якобы успел поработать в трех таких предприятиях. Городской голова называет "Украинские машины" (производитель дронов Sting), "Мехатроник" (производитель станций ПВО) и "Милвус" (производитель беспилотников SHULIKA). Филатов заявил, что Лаченков якобы с поддельными документами скрывается от сил обороны.

"Кстати, хочу обратиться к новому руководству Минобороны и Агентства оборонных закупок, которых господин Лаченков вылизал уже до блеска.

Не знаю, удивляет ли кого-нибудь из вас это так же, как меня.

Но очевидно, что ваши подчиненные и подрядчики просто отмазали лживую и трусливую мразоту от военного учета.

Итак, когда Лаченков утверждает, что с мобилизацией и ТЦК в скором времени наведут порядок, то дайте ему почувствовать это на собственном примере", - написал Филатов.

Следует отметить, что доказательств в виде документов Борис Филатов не предоставил. При этом сам Игорь Лаченков пока не ответил на эти обвинения.

Что предшествовало конфликту

Ранее мэр Днепра дал интервью изданию "Украинская правда". Во время общения с журналистом он прокомментировал свое отношение к некоторым блоггерам. В частности, Игоря Лаченкова. Борис Филатов выразил мнение, что Игорь Лаченков "идет по пути Джокера".

"Он идет просто по пути Джокера, Романа Кравца. Он только там, скажем так, играет в более высшей лиге, но он просто идет по этому пути. Вот я бы хотел бы его предупредить, что не нужно это делать. Потому что репутацию потерять можно очень быстро. У нас такая же была блоггер там, Алхим. Да там что-то тоже какие-то миллионы и все." Филатов.

После этого между блогером-миллионником и городским головой началась публичная ссора. Игорь Лаченков обвинил Бориса Филатова в коррупции, а мэр выдвигал встречные обвинения.