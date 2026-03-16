В Кировоградской области разоблачили схему уклонения от мобилизации. Под подозрением военный и эксдепутат Кропивницкого горсовета

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По данным следствия, военный подыскивал мужчин с повестками, а эксдепутат уверял, что имеет связки в медицинских учреждениях и может помочь оформить необходимые документы.

За 11,5 тыс. долларов США "клиентам" предлагали госпитализацию или медицинское обследование с постановкой диагнозов, таких как гипертония или диабет, которые могли стать основанием для признания непригодными к службе.

Правоохранители задержали обоих фигурантов после получения денег от очередного "клиента". Им сообщнено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.

Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога 1,5 млн грн. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Следователи проверяют причастность других лиц, в том числе врачей военно-врачебных комиссий, и устанавливают тех, кто мог воспользоваться схемой.

Напомним, в Киеве задержали дельца, который за $10 тысяч оформил выезд за границу под видом священнослужителя. Во время обысков у подозреваемого изъяли телефоны, банковские карты и получены 7500 долларов.