13:55  16 марта
На Львовщине грабители с топором напали на супругов прямо в их доме
12:07  16 марта
Взрыв в коммунальной квартире в Киеве: мужчина хвастался гранатой перед соседями
11:46  16 марта
В Одессе мусоровоз насмерть сбил мужчину
UA | RU
16 марта 2026, 14:25

Продавали "непридатність" до служби: підозрюють військового та ексдепутата Кропивницької міськради

Читайте також українською мовою
Фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

В Кировоградской области разоблачили схему уклонения от мобилизации. Под подозрением военный и эксдепутат Кропивницкого горсовета

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, военный подыскивал мужчин с повестками, а эксдепутат уверял, что имеет связки в медицинских учреждениях и может помочь оформить необходимые документы.

За 11,5 тыс. долларов США "клиентам" предлагали госпитализацию или медицинское обследование с постановкой диагнозов, таких как гипертония или диабет, которые могли стать основанием для признания непригодными к службе.

Правоохранители задержали обоих фигурантов после получения денег от очередного "клиента". Им сообщнено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.

Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога 1,5 млн грн. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Следователи проверяют причастность других лиц, в том числе врачей военно-врачебных комиссий, и устанавливают тех, кто мог воспользоваться схемой.

Напомним, в Киеве задержали дельца, который за $10 тысяч оформил выезд за границу под видом священнослужителя. Во время обысков у подозреваемого изъяли телефоны, банковские карты и получены 7500 долларов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ГБР война Кропивницкий Кировоградская область уклонисты уклонение от мобилизации служба в армии
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Бэнкси в Украине: журналисты назвали предполагаемого автора муралов
16 марта 2026, 15:44
В Винницкой области пограничники задержали мужчину, который пытался переплыть Днестр и бежать в Молдову
16 марта 2026, 15:35
"Фиктивная регистрация и фейковое бронирование": Филатов заявил о связи Лачена с Минобороны
16 марта 2026, 15:25
Аналог ATACMS: Украина переходит к тестовым ударам новыми баллистическими ракетами FP-7 по РФ
16 марта 2026, 14:55
27 кг наркотиков из Польши: в суд передали дело киевлян-курьеров
16 марта 2026, 14:38
В Каменце-Подольском умер дед Толя – популярный блоггер и герой мемов
16 марта 2026, 13:57
На Львовщине грабители с топором напали на супругов прямо в их доме
16 марта 2026, 13:55
Новый прилет в Харькове: известно о попадании в гражданское предприятие
16 марта 2026, 13:30
В Житомирской области мотоцикл влетел в иномарку
16 марта 2026, 13:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Все публикации »
Игорь Луценко
Виталий Портников
Виктор Ягун
Все блоги »