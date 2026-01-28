Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 28 января РФ атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М, а также 146 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 90 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 103 вражеских беспилотника на севере, юге, центре и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 36 ударных БПЛА на 22 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, ночью 28 января вражеские войска нанесли баллистический удар по объекту инфраструктуры Кривого Рога.

В Киевской области ночью из-за атаки БПЛА загорелась многоэтажка. Погибли два человека, среди четырех пострадавших – дети.

Напомним, на рассвете 28 января российские военные ударили по Запорожью, попав во двор многоэтажки. Повреждены более ста квартир и 20 авто, известно о четырех пострадавших.