Аналог ATACMS: Украина переходит к тестовым ударам новыми баллистическими ракетами FP-7 по РФ

Украина переходит к тестовым ударам новыми баллистическими ракетами FP-7 времен России. Эти ракеты называют аналогами американской ATACMS.

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Соучредитель изготовителя ракет Fire Point Денис Штилерман рассказал, что тестовое испытание баллистической ракеты FP-7 уже состоялось. Теперь Украина переходит к тестированию ударов по территории РФ.

По словам Штиллермана, это аналог американской ATACMS, однако производство вдвое дешевле. Дальность поражения до 300 километров в зависимости от того, каков вес боевой головки.

Отмечается, что Fire Point производит почти все детали для ракеты. Исключением является только боевая часть, которую производят на заказ.

Какие характеристики FP-7

Максимальная скорость составляет 1500 метров в секунду, максимальная продолжительность полета – 250 секунд.

FP-7 можно использовать для оперативного поражения целей на средних дистанциях. Запускать его можно с наземной платформы. Разработку анонсировали еще осенью прошлого года.

Также в компании уже показывали видео с тестовыми пусками ракеты.