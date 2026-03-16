16 марта 2026, 14:55

Аналог ATACMS: Украина переходит к тестовым ударам новыми баллистическими ракетами FP-7 по РФ

Украина переходит к тестовым ударам новыми баллистическими ракетами FP-7 времен России. Эти ракеты называют аналогами американской ATACMS.

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Соучредитель изготовителя ракет Fire Point Денис Штилерман рассказал, что тестовое испытание баллистической ракеты FP-7 уже состоялось. Теперь Украина переходит к тестированию ударов по территории РФ.

По словам Штиллермана, это аналог американской ATACMS, однако производство вдвое дешевле. Дальность поражения до 300 километров в зависимости от того, каков вес боевой головки.

Отмечается, что Fire Point производит почти все детали для ракеты. Исключением является только боевая часть, которую производят на заказ.

Какие характеристики FP-7

Максимальная скорость составляет 1500 метров в секунду, максимальная продолжительность полета – 250 секунд.

FP-7 можно использовать для оперативного поражения целей на средних дистанциях. Запускать его можно с наземной платформы. Разработку анонсировали еще осенью прошлого года.

Также в компании уже показывали видео с тестовыми пусками ракеты.

Пограничники Сумского отряда показали, как эффектно уничтожают окупантов
16 марта 2026, 12:55
Бойцы ГПСУ показали, как уничтожают россиян на Курском и Северо-Слобожанском направлениях
15 марта 2026, 13:29
За сутки украинские пограничники уничтожили 78 вражеских БПЛА
15 марта 2026, 13:06
Все новости »
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Бэнкси в Украине: журналисты назвали предполагаемого автора муралов
16 марта 2026, 15:44
В Винницкой области пограничники задержали мужчину, который пытался переплыть Днестр и бежать в Молдову
16 марта 2026, 15:35
"Фиктивная регистрация и фейковое бронирование": Филатов заявил о связи Лачена с Минобороны
16 марта 2026, 15:25
27 кг наркотиков из Польши: в суд передали дело киевлян-курьеров
16 марта 2026, 14:38
Продавали "непридатність" до служби: підозрюють військового та ексдепутата Кропивницької міськради
16 марта 2026, 14:25
В Каменце-Подольском умер дед Толя – популярный блоггер и герой мемов
16 марта 2026, 13:57
На Львовщине грабители с топором напали на супругов прямо в их доме
16 марта 2026, 13:55
Новый прилет в Харькове: известно о попадании в гражданское предприятие
16 марта 2026, 13:30
В Житомирской области мотоцикл влетел в иномарку
16 марта 2026, 13:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Игорь Луценко
Виталий Портников
Виктор Ягун
Все блоги »