Росія другу ніч поспіль атакувала Одесу: троє постраждалих

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"Друга ніч поспіль – під ворожими ударами та руйнуваннями житлових будинків та релігійних споруд. Травмовано троє людей", – зазначив Лисак.

За його словами, 21-річного хлопця госпіталізовано з осколковим пораненням, стан середньої важкості.

Ще двом чоловікам (67 та 80 років) надано необхідну допомогу на місці. У них діагностовано черепно-мозкову травму та гостру реакцію на стрес, від госпіталізації вони відмовились.

Лисак додав, що у середу в Одесі оголошено День жалоби за жертвами атаки в ніч на 27 січня.

Нагадаємо, вночі 27 січня росіяни масовано атакували на Одесу ударними безпілотними літальними апаратами. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, магазин та будівельний майданчик. Відомо було про 2 загиблих, 23 постраждалих, серед них діти та вагітна жінка.