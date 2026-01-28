Фото: ОВА

В результате атаки врага на Запорожье рано утром 28 января пострадали четыре человека

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Уже четверо раненых: к врачам за помощью обратились еще две пострадавшие в результате утренней вражеской атаки на Запорожье", – говорится в сообщении.

Таким образом, медики оказали необходимую помощь 38-летнему мужчине и женщинам 88, 65 и 55 лет.

По данным чиновника, в результате вражеской атаки повреждены по меньшей мере 12 жилых домов, в некоторых отчасти отсутствует электроснабжение.

На месте попадания работают все экстренные службы. Коммунальщики приступили к ликвидации последствий – закрывают окна листами ОСБ, расчищают территорию.

Специалисты райадминистраций обследуют территорию, чтобы зафиксировать все последствия обстрелов.

Напомним, на рассвете 28 января российские военные ударили по Запорожью, попав во двор многоэтажки. Повреждены более ста квартир и 20 автомобилей. Ранее сообщалось о двух пострадавших.