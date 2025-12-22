Вражеские атаки в Одессе: повреждена критическая инфраструктура, есть пострадавший
Ночью, 22 декабря, в Одессе в результате двух вражеских атак поврежден объект критической инфраструктуры города
Об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
По его словам, из-за этого временно без электроснабжения осталась часть одного из районов.
В результате пострадал 30-летний мужчина, его доставили в больницу с осколочными ранениями средней тяжести.
Также повреждены окна в жилом доме. Коммунальные службы уже работают над ликвидацией последствий атак.
Напомним, на выходных в Одесской области возобновили транспортное сообщение после российского теракта на мосту под селом Маяки.
Россияне уже несколько дней массированно атакуют Одесскую область ракетами и дронами. В частности, РФ нанесла удар по портовой инфраструктуре. Погибли восемь человек, еще почти 30 получили ранения.
Ранее сообщалось, что в Кабмине отреагировали на массированные атаки РФ по Одесской области. Ответственным в Правительстве за координацию действий в регионах назначен вице-премьер-министр Алексей Кулеба.