Харьковщина под ударами РФ: двое погибших, повреждены дома
За прошедшие сутки под вражескими ударами оказались шесть населенных пунктов Харьковской области
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, в результате обстрелов погибли два человека, еще двое - получили ранения.
В Изюме погибли 49-летний мужчина и 42-летняя женщина, ранена 64-летняя женщина. В поселке Кившаровка Купянской общины пострадал 69-летний мужчина.
Оккупанты применили по области разные виды вооружения: 9 управляемых авиабомб, 4 БпЛА типа "Герань-2" и 1 беспилотник, тип которого устанавливается.
Повреждены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Купянском районе – частный дом в Купянске-Узловом и пять частных домов в Великом Бурлуке;
- в Изюмском районе – многоквартирный и частный дома, дворец культуры и 13 автомобилей в Изюме;
- в Чугуевском районе – базу отдыха в селе Приморское.
Напомним, в ночь на 21 декабря РФ атаковала Украину 97 ударными беспилотниками. Около 60 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание 19 ударных дронов на 8 локациях, а обломки сбитых дронов упали на одной локации.