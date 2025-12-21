15:15  21 декабря
В Луцке мужчина ударил полицейского во время соревнований: решение суда
13:38  21 декабря
Ночная драка в центре Киева: полиция ищет всех участников
12:54  21 декабря
Пожар на автосервисе в Ровно: горели BMW и мотоцикл
21 декабря 2025, 14:09

Харьковщина под ударами РФ: двое погибших, повреждены дома

21 декабря 2025, 14:09
Фото: Харьковская ОВА
За прошедшие сутки под вражескими ударами оказались шесть населенных пунктов Харьковской области

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрелов погибли два человека, еще двое - получили ранения.

В Изюме погибли 49-летний мужчина и 42-летняя женщина, ранена 64-летняя женщина. В поселке Кившаровка Купянской общины пострадал 69-летний мужчина.

Оккупанты применили по области разные виды вооружения: 9 управляемых авиабомб, 4 БпЛА типа "Герань-2" и 1 беспилотник, тип которого устанавливается.

Повреждены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Купянском районе – частный дом в Купянске-Узловом и пять частных домов в Великом Бурлуке;
  • в Изюмском районе – многоквартирный и частный дома, дворец культуры и 13 автомобилей в Изюме;
  • в Чугуевском районе – базу отдыха в селе Приморское.

Напомним, в ночь на 21 декабря РФ атаковала Украину 97 ударными беспилотниками. Около 60 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание 19 ударных дронов на 8 локациях, а обломки сбитых дронов упали на одной локации.

