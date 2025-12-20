В Одесской области возобновили транспортное сообщение после удара РФ по важному мосту

иллюстративное фото: из открытых источников

В Одесской области возобновили транспортное сообщение после российского теракта на мосту под селом Маяки. Есть неудобства, есть незначительные задержки, но вообще логистику восстановили

Как передает RegioNews, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Виктор Никита в эфире телемарафона.

По его словам, логистического коллапса не будет – все грузы доставляются, банкоматы, банки и государственные учреждения работают. Есть некоторые неудобства, но очень незначительные.

"Переправы соответствующие приведены через реку Днестр, и сегодня они хорошо функционируют", – сказал Никита, комментируя ситуацию вокруг восстановления сообщения.

Ранее Зеленский отреагировал на ситуацию в Одесской области и намекнул на возможные кадровые решения. Как известно, россияне атакуют регион в течение нескольких дней.