17:50  20 декабря
В Одесской области возобновили транспортное сообщение после удара РФ по важному мосту
14:59  20 декабря
Украину засыплет снегом на Рождество и Новый год
13:25  20 декабря
РФ атаковала Одесщину новейшими "Шахедами"
UA | RU
UA | RU
20 декабря 2025, 17:50

В Одесской области возобновили транспортное сообщение после удара РФ по важному мосту

20 декабря 2025, 17:50
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Одесской области возобновили транспортное сообщение после российского теракта на мосту под селом Маяки. Есть неудобства, есть незначительные задержки, но вообще логистику восстановили

Как передает RegioNews, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Виктор Никита в эфире телемарафона.

По его словам, логистического коллапса не будет – все грузы доставляются, банкоматы, банки и государственные учреждения работают. Есть некоторые неудобства, но очень незначительные.

"Переправы соответствующие приведены через реку Днестр, и сегодня они хорошо функционируют", – сказал Никита, комментируя ситуацию вокруг восстановления сообщения.

Ранее Зеленский отреагировал на ситуацию в Одесской области и намекнул на возможные кадровые решения. Как известно, россияне атакуют регион в течение нескольких дней.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесская область Одесса - Рени мост дорога атака
Россия снова атаковала Одессу, есть попадания в порту
20 декабря 2025, 13:59
РФ атаковала Одесщину новейшими "Шахедами"
20 декабря 2025, 13:25
Спасатели показали последствия вечерней атаки РФ на Одесщину
20 декабря 2025, 08:59
Все новости »
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
США предложили Украине новый формат переговоров
20 декабря 2025, 18:40
Португалия готова разместить свои войска в Украине
20 декабря 2025, 17:23
Зеленский отреагировал на ситуацию в Одесской области и намекнул на возможные кадровые решения
20 декабря 2025, 16:08
Украину засыплет снегом на Рождество и Новый год
20 декабря 2025, 14:59
Стало известно, во сколько обойдутся выборы в Украине во время войны
20 декабря 2025, 14:23
Россия снова атаковала Одессу, есть попадания в порту
20 декабря 2025, 13:59
РФ атаковала Одесщину новейшими "Шахедами"
20 декабря 2025, 13:25
Ночью РФ атаковала энергетические объекты Украины в четырех областях, во всех регионах применяются графики отключений света
20 декабря 2025, 13:07
Президент Польши Навроцкий подарил Зеленскому книгу о Волынской трагедии
20 декабря 2025, 12:53
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Все публикации »
Сергей Фурса
Мария Берлинская
Юрий Касьянов
Все блоги »