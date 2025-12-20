08:34  20 декабря
В Кабмине отреагировали на массированные атаки РФ по Одесской области
08:20  20 декабря
В Днепре военный ездил на авто под наркотиками
22:57  19 декабря
Россия нанесла удар по портовой инфраструктуре Одесщины, есть погибшие и раненые
20 декабря 2025, 08:34

В Кабмине отреагировали на массированные атаки РФ по Одесской области

20 декабря 2025, 08:34
фото: Юлия Свириденко
Правительство срочно ликвидирует последствия циничного российского обстрела основного моста, соединяющего Одессу и Измаил

Как передает RegioNews, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Прежде всего, обеспечиваем максимально возможное альтернативное транспортное сообщение между частями Одесского региона. К работе включены все профильные службы. Координируем наши действия с международными партнерами", – написала она.

По словам Свириденко, Одесщина снабжена всеми необходимыми ресурсами для сохранения гуманитарной стабильности.

В настоящее время власти пытаются упростить условия пассажирских перевозок, прежде всего автобусного сообщения, параллельно расширяем возможности железнодорожного транспорта.

Ответственным в Правительстве за координацию действий в регионах назначен вице-премьер-министр Алексей Кулеба.

Напомним, Россия уже несколько дней массово обстреливает Одесскую область. В частности, россияне бьют по мосту в районе населенного пункта Маяки. В связи с этим в регионе затруднено движение транспорта в ряд пунктов пропуска на украинско-молдавской границе. Также приостановлено движение по трассе Одесса-Рени.

19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
