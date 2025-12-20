В Кабмине отреагировали на массированные атаки РФ по Одесской области

фото: Юлия Свириденко

Как передает RegioNews, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Прежде всего, обеспечиваем максимально возможное альтернативное транспортное сообщение между частями Одесского региона. К работе включены все профильные службы. Координируем наши действия с международными партнерами", – написала она.

По словам Свириденко, Одесщина снабжена всеми необходимыми ресурсами для сохранения гуманитарной стабильности.

В настоящее время власти пытаются упростить условия пассажирских перевозок, прежде всего автобусного сообщения, параллельно расширяем возможности железнодорожного транспорта.

Ответственным в Правительстве за координацию действий в регионах назначен вице-премьер-министр Алексей Кулеба.

Напомним, Россия уже несколько дней массово обстреливает Одесскую область. В частности, россияне бьют по мосту в районе населенного пункта Маяки. В связи с этим в регионе затруднено движение транспорта в ряд пунктов пропуска на украинско-молдавской границе. Также приостановлено движение по трассе Одесса-Рени.