Россия снова атаковала Одессу, есть попадания в порту

иллюстративное фото: из открытых источников

Враг снова ударил по порту в Одессе. Есть попадание в резервуары

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по восстановлению – министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

"Враг целенаправленно уничтожает логистическую инфраструктуру Одесщины и терроризирует гражданских, пытаясь прервать сообщение Юга Украины. Несмотря на постоянные удары, в области идет работа по ликвидации последствий массированных атак", – написал он в Телеграмме.

По словам Кулебы, по состоянию на данный момент количество погибших, к сожалению, возросло до восьми, около 30 человек получили ранения. Обстрелы не прекращаются.

После восьми утра зафиксировали очередную атаку по порту Южный – есть попадание в резервуары.

На местах работают медицинские, спасательные, пиротехнические службы, задействованы все необходимые аварийные бригады. Несмотря на постоянные риски, работники портов продолжают работу, поддерживая непрерывность морской логистики.

Напомним, в Кабмине отреагировали на массированные атаки РФ по Одесской области. Ответственным в Правительстве за координацию действий в регионах назначен вице-премьер-министр Алексей Кулеба.