ВСУ подтвердили: российские войска вывезли более 50 гражданских из Сумщины
Российские войска пересекли государственную границу Украины вблизи села Грабовское в Сумской области и принудительно вывезли оттуда более 50 гражданских граждан
Об этом сообщил офицер Главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрий Лиховой в комментарии "Украинской правде", передает RegioNews.
По его словам, в результате наступательных действий противника Силы обороны Украины отошли с нескольких позиций в районе Грабовского. Сейчас там продолжаются стабилизационные мероприятия.
После захвата населенного пункта российские военные принудительно вывезли на территорию Российской Федерации более 50 гражданских. Преимущественно это мужчины и пожилые женщины, старшей из них – 89 лет. Почти все люди раньше отказывались от эвакуации.
Правоохранительные органы уже расследуют факт принудительной депортации гражданского населения.
В ВСУ отмечают, что такие действия являются грубым нарушением норм Женевской конвенции. Военные призывают жителей пограничных общин не медлить с эвакуацией.
По словам Дмитрия Лиховия, Сумские областные власти организовали процесс вывоза людей: из приграничных районов уже эвакуировано более 30 тысяч человек. В то же время почти 5700 жителей, среди которых 38 детей, отказываются покидать свои дома.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что в ночь на 20 декабря российские войска зашли в пограничное село Грабовское Краснопольской общины Сумской области, расположенное непосредственно на линии государственной границы.