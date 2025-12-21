13:38  21 декабря
Ночная драка в центре Киева: полиция ищет всех участников
12:54  21 декабря
Пожар на автосервисе в Ровно: горели BMW и мотоцикл
10:38  21 декабря
В Киеве женщина ударила сожителя ножом в шею: мужчина в тяжелом состоянии
21 декабря 2025, 10:15

ВСУ подтвердили: российские войска вывезли более 50 гражданских из Сумщины

21 декабря 2025, 10:15
Иллюстративное фото: из открытых источников
Российские войска пересекли государственную границу Украины вблизи села Грабовское в Сумской области и принудительно вывезли оттуда более 50 гражданских граждан

Об этом сообщил офицер Главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрий Лиховой в комментарии "Украинской правде", передает RegioNews.

По его словам, в результате наступательных действий противника Силы обороны Украины отошли с нескольких позиций в районе Грабовского. Сейчас там продолжаются стабилизационные мероприятия.

После захвата населенного пункта российские военные принудительно вывезли на территорию Российской Федерации более 50 гражданских. Преимущественно это мужчины и пожилые женщины, старшей из них – 89 лет. Почти все люди раньше отказывались от эвакуации.

Правоохранительные органы уже расследуют факт принудительной депортации гражданского населения.

В ВСУ отмечают, что такие действия являются грубым нарушением норм Женевской конвенции. Военные призывают жителей пограничных общин не медлить с эвакуацией.

По словам Дмитрия Лиховия, Сумские областные власти организовали процесс вывоза людей: из приграничных районов уже эвакуировано более 30 тысяч человек. В то же время почти 5700 жителей, среди которых 38 детей, отказываются покидать свои дома.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в ночь на 20 декабря российские войска зашли в пограничное село Грабовское Краснопольской общины Сумской области, расположенное непосредственно на линии государственной границы.

19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
