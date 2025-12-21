Взрыв после падения "шахеда" на Ровенщине: повреждены автомобили и гражданские объекты

Фото: Национальная полиция

Сегодня, 21 декабря, страна-агрессор в очередной раз атаковала Украину ударными беспилотниками. В Ровенском районе в результате падения БпЛА произошел взрыв без дальнейшего возгорания вблизи объекта гражданской инфраструктуры

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что повреждены два автомобиля, ограждение, дровокольня и зона отдыха.

На месте происшествия работали сотрудники СБУ и прокуратуры региона во взаимодействии со следственно-оперативными группами территориального подразделения и ГУНП, спасателями, криминалистической лабораторией и взрывотехниками.

Правоохранители еще раз подчеркивают: во время воздушной тревоги необходимо находиться в укрытиях к сигналу отбоя.

Напомним, в ночь на 21 декабря РФ атаковала Украину 97 ударными беспилотниками. Около 60 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание 19 ударных дронов на 8 локациях, а обломки сбитых дронов упали на одной локации.