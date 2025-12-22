Ворожі атаки в Одесі: пошкоджено критичну інфраструктуру, є постраждалий

Фото: Одеська МВА

Вночі, 22 грудня, в Одесі внаслідок двох ворожих атак пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури міста

Про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, через це тимчасово без електропостачання залишилася частина одного з районів.

У результаті постраждав 30-річний чоловік, його доставили до лікарні з осколковими пораненнями середньої тяжкості.

Також пошкоджено вікна у житловому будинку. Комунальні служби вже працюють над ліквідацією наслідків атак.

Нагадаємо, на вихідних в Одеській області відновили транспортне сполучення після російського теракту на мосту під селом Маяки.

Росіяни уже декілька днів масовано атакують Одеську область ракетами і дронами. Зокрема РФ завдала удару по портовій інфраструктурі. Загинуло вісім людей, ще майже 30 зазнали поранень.

Раніше повідомлялося, що у Кабміні відреагували на масовані атаки РФ по Одеській області. Відповідальним в Уряді за координацію дій в регіонів призначено віце-прем’єр-міністра Олексія Кулебу.