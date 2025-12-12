Росіяни атакують Одесу балістикою

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У п’ятницю, 12 грудня, у місті чути вибухи, піднімається дим

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві Телеграм-канали.

Як зазначається, російська армія масовано атакує балістикою Одесу.

У місті зафіксовано щонайменше три прильоти за останні 10 хвилин.

Як повідомлялось, у ніч на 12 грудня ворог атакував Україну 80-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 50 із них – "шахеди".