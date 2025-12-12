Армия РФ атаковала два города в Донецкой области, есть погибшие и раненые

иллюстративное фото: из открытых источников

В пятницу, 12 декабря, россияне ударили по Константиновке и Дружковке

Как передает RegioNews, об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, в Дружковке российские военные атаковали гражданский транспорт FPV-дронами – ранили 6 человек, повредили 3 автомобиля.

На Константиновку Россия сбросила авиабомбу. В результате авиаудара два человека погибли и один ранен, повреждена многоэтажка и автомобиль.

Соответствующие службы уже ликвидируют последствия обстрелов, пострадавшие получают медицинскую помощь.

Как сообщалось, российская армия продолжает продвигаться в Донецкой области. В частности, россияне продвинулись в Мирнограде, около Покровска и в Северске.