Армия РФ атаковала два города в Донецкой области, есть погибшие и раненые
В пятницу, 12 декабря, россияне ударили по Константиновке и Дружковке
Как передает RegioNews, об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
По его словам, в Дружковке российские военные атаковали гражданский транспорт FPV-дронами – ранили 6 человек, повредили 3 автомобиля.
На Константиновку Россия сбросила авиабомбу. В результате авиаудара два человека погибли и один ранен, повреждена многоэтажка и автомобиль.
Соответствующие службы уже ликвидируют последствия обстрелов, пострадавшие получают медицинскую помощь.
Как сообщалось, российская армия продолжает продвигаться в Донецкой области. В частности, россияне продвинулись в Мирнограде, около Покровска и в Северске.
