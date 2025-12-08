08:23  08 декабря
08:14  08 декабря
07:44  08 декабря
08 декабря 2025, 10:56

В Николаевской области российская информаторша расставляла "видеоловушки" для слежки за ВСУ

08 декабря 2025, 10:56
Фото: СБУ
СБУ разоблачила в Николаевской области еще одну российскую информаторшу. Она шпионила за перемещением бронетехники Сил обороны вблизи линии фронта на юге Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Для этого агент устанавливала возле местных автомагистралей замаскированные смартфоны с дополнительным питанием и онлайн-доступом для российских спецслужб. Таким образом враг надеялся в режиме реального времени отслеживать направления движения, виды техники, вооружений и ориентировочное количество личного состава украинских войск.

Также злоумышленница периодически объезжала на такси на территорию Николаева и его окрестностей, чтобы отслеживать для россиян пункты базирования Сил обороны.

Дополнительно она "втиралась" в доверие к украинским защитникам, у которых завуалированно выспрашивала информацию о расположении их подразделений. По координатам информаторки россияне планировали совершить комбинированные авиаудары с использованием дронов, управляемых авиабомб и ракет.

Задачи врага выполняла 26-летняя безработная из Николаева, попавшая во внимание российских спецслужб в телеграм-каналах по поиску "легких заработков".

Военная контрразведка СБУ разоблачила осведомительницу, задокументировала ее преступления и задержала. Перед этим демонтировали шпионское оборудование и провели меры по обеспечению локаций Сил обороны.

В Николаевской области российская информаторша расставляла "видеопастки" для шпионства по ВСУ

У злоумышленницы изъяли два планшета и четыре смартфона, с которых она координировала свою разведактивность с россиянами.

Фигурантке объявили подозрение по ч. 2 ст. 114-2 КУ Украины (несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Напомним, ранее в Харькове задержали еще одного агента ФСБ. Вражеским приспешником оказался 19-летний местный житель, мать которого в январе 2025 года СБУ разоблачила на организации теракта.

война СБУ задержание оккупанты Николаевская область агент рф информатор
