Фото: ГСЧС Украины

В Винницкой области произошла трагедия из-за небрежного обращения с огнем в жилом доме

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

Инцидент произошел в селе Григоровка Могилев-Подольского общества, где во время курения в доме вспыхнул пожар.

Местные жители успели потушить огонь до прибытия спасателей. 61-летний хозяин дома был вынесен на свежий воздух и передан медикам. К сожалению, его сожительница не выжила.

Специалисты отмечают, что нарушение правил пожарной безопасности, особенно при курении в доме, может привести к невосполнимым последствиям. Каждый случай напоминает о необходимости бдительности и ответственности за жизнь и безопасность родных.

