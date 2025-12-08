08:23  08 грудня
На Київщині мати підпалила рідного сина: суд оголосив вирок
08:14  08 грудня
На Вінниччині зіткнулися два автомобілі: один з водіїв загинув
07:44  08 грудня
Вибух газу в квартирі на Одещині: постраждали чоловік і жінка
08 грудня 2025, 07:44

Вибух газу в квартирі на Одещині: постраждали чоловік і жінка

08 грудня 2025, 07:44
Фото: ДСНС Одещини
У неділю, 7 грудня, в місті Кілія Одеської області в одній із квартир стався вибух газу, внаслідок якого постраждали чоловік та жінка

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що після вибуху виникла пожежа, а також часткове руйнування міжкімнатних перегородок і стіни, що межує із сусіднім помешканням.

На місце події оперативно прибули рятувальники, які ліквідували займання. Постраждалих передали медикам для надання необхідної допомоги.

Попередньою причиною вибуху називають порушення правил пожежної безпеки при експлуатації газового обладнання.

Місцеві служби вкотре наголошують на необхідності суворо дотримуватися правил безпеки при користуванні газом та закликають мешканців бути уважними, аби уникнути подібних інцидентів у майбутньому.

Нагадаємо, у Кривому Розі в приватному будинку вибухнув газовий балон. Внаслідок інциденту 53-річна жінка отримала опіки майже всього тіла, а 54-річний чоловік – опік обличчя.

Одеська область газ квартира вибух рятувальники постраждалі
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
