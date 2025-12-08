Вибух газу в квартирі на Одещині: постраждали чоловік і жінка

Фото: ДСНС Одещини

У неділю, 7 грудня, в місті Кілія Одеської області в одній із квартир стався вибух газу, внаслідок якого постраждали чоловік та жінка

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що після вибуху виникла пожежа, а також часткове руйнування міжкімнатних перегородок і стіни, що межує із сусіднім помешканням.

На місце події оперативно прибули рятувальники, які ліквідували займання. Постраждалих передали медикам для надання необхідної допомоги.

Попередньою причиною вибуху називають порушення правил пожежної безпеки при експлуатації газового обладнання.

Місцеві служби вкотре наголошують на необхідності суворо дотримуватися правил безпеки при користуванні газом та закликають мешканців бути уважними, аби уникнути подібних інцидентів у майбутньому.

Нагадаємо, у Кривому Розі в приватному будинку вибухнув газовий балон. Внаслідок інциденту 53-річна жінка отримала опіки майже всього тіла, а 54-річний чоловік – опік обличчя.