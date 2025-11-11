Иллюстративное фото: из открытых источников

Утром 11 ноября в Терновском районе Кривого Рога произошел взрыв в частном доме

Об этом сообщает "Відомо" со ссылкой на "Свои. Кривой Рог", передает RegioNews.

По предварительной информации, внезапно разгерметизировался газовый баллон для кемпинга, когда хозяева пытались нагреть воду.

В результате инцидента 53-летняя женщина получила ожоги почти всего тела, а 54-летний мужчина – ожог лица. Во время госпитализации оба были в сознании.

Обстоятельства взрыва выясняет полиция.

Специалисты отмечают, газовые баллоны могут взрываться из-за перегрева, резких перепадов температур, неисправности оборудования или неправильного обращения.

Чтобы избежать несчастных случаев, необходимо:

хранить баллоны в прохладном и проветриваемом месте, вдали от источников тепла;

проверять герметичность шлангов и соединений;

при утечке газа немедленно перекрывать вентиль и вызвать службу газа.

Напомним, в Запорожье правоохранители выясняют обстоятельства взрыва, произошедшего 10 ноября в палате одной из городских больниц. Предварительно известно, что разразился неустановленный боеприпас. В результате инцидента ранения получил мужчина.