Дроновая атака на Одессу: количество пострадавших выросло
В результате ночной атаки ударных беспилотников в Одессу, по уточненным данным, пострадали 7 человек
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.
"По состоянию на данный момент один человек остается на стационарном лечении. Другим пострадавшим медицинская помощь оказана без госпитализации", – говорится в сообщении.
Чиновник отметил, что службы продолжают ликвидацию последствий атаки и оказывают необходимую помощь жителям.
Напомним, в ночь на 4 декабря Одесса снова подверглась интенсивной атаке вражеских беспилотников. Есть повреждения гражданской и энергетической инфраструктуры. Ранее сообщалось о шести пострадавших.
Россияне ударили по энергообъекту ДТЭК: без света – около 52 тысяч абонентов.
04 декабря 2025
