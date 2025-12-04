Фото: ДСНС

Внаслідок нічної атаки ударних безпілотників на Одесу, за уточненими даними, постраждали 7 людей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Станом на зараз одна людина залишається на стаціонарному лікуванні. Іншим постраждалим медичну допомогу надано без госпіталізації", – йдеться у повідомленні.

Посадовець зазначив, що служби продовжують ліквідацію наслідків атаки та надають необхідну допомогу мешканцям.

Нагадаємо, в ніч на 4 грудня Одеса знову зазнала інтенсивної атаки ворожих безпілотників. Є пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури. Раніше повідомлялося про шістьох постраждалих.

Росіяни вдарили по енергооб’єкту ДТЕК: без світла – майже 52 тисячі абонентів.