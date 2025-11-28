Фото: скриншот

Военнослужащие ВМС обнаружили и уничтожили в Одесской области морскую мину

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ВМС ВСУ.

"Военные моряки ВМС Украины нейтрализовали морскую мину, обнаруженную в акватории Одесщины", – говорится в сообщении.

Мину уничтожили в установленном порядке путем контролируемого подрыва, что позволило устранить угрозу судоходству и населению прибрежной зоны.

Напомним, 13 ноября в Херсоне на российских минах подорвались две "скорые". К счастью, никто не пострадал.