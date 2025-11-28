В Одесі курсант військової академії вчинив самогубство

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військову академію Одеси.

Трагічний випадок стався 26 листопада 2025.

Як зазначається, один із курсантів – першокурсник Павло С. – був знайдений за межами розташування підрозділу без ознак життя.

Попередня кваліфікація правоохоронними органами – самогубство.

"Керівництво Академії співпрацює зі слідчими органами, паралельно призначено службове розслідування. За попередніми результатами вже готова низка кадрових рішень. Обставини інциденту з’ясовуються", – повідомили у закладі.

Керівництво Академії висловлює щирі співчуття родині та близьким.

Як повідомлялось, в Одесі посадовець військової академії погрожував і вимагав гроші у курсантів. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.